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Лишь 20 процентов граждан США считают Украину союзником, показал опрос, который провели аналитическая компания Morning Consult и издание Politico. Подробности о его результатах рассказало агентство РИА Новости.

Так, 15 процентов американцев назвали Украину не врагом, но недружественной страной. Еще 5 процентов четко охарактеризовали ее как противника США.

Дружественным, но не союзническим государством Украину видят 36 процентов жителей Америки. 23% не смогли однозначно выбрать ни один из вариантов ответа.

Россия заняла третью позицию в списке «врагов» Соединенных Штатов. За этот вариант проголосовали 49 процентов опрошенных. Выше РФ – только Иран (51%) и Северная Корея (64%). В пятерку «врагов» вошли также Ирак и Китай, за которые отдали свои голоса 44 процента американцев.

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