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Журналисты японского издания The Mainichi предположили, зачем России нужно удерживать Украину в своём влиянии.

Как было заявлено, дело в том, что глава России Владимир Путин раньше работал и проживал в Восточной Германии. Так, в 1985-1990 годах Путин являлся офицером разведки. Авторы статьи отметили, что в то время он находился на службе в КГБ СССР, которую проводил в Дрездене.

Такие события, как рухнувшая Берлинская стена, а также произошедший вскоре распад СССР, которые он там застал, как было заявлено в статье, оказали весьма сильное влияние на личность Путина, а также на его отношение к Украине в настоящее время.

«Путин был в Восточной Германии во время распада восточного блока, и его напугала мощь гражданского общества. Для него была важна парадигма стабильности», − заявляется в статье.

Таким образом, «оборону Украины» сейчас можно назвать другой стороной этого страха.

Ранее авторы The Telegraph заявили, что Владимир Путин победил Запад. По их словам, он продемонстрировал слабые места Запада.

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