Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал всему миру уязвимые места Запада и одержал уверенную победу над США и НАТО, пишет издание РИА Новости. Автор отмечает, что выражая «солидарность» с Украиной и готовность защищать ее территориальную целостность, Запад на самом деле показал, как мало способен сделать для этого.

НАТО пытался показать всем, насколько он силен и един, но лишь продемонстрировал, что ничего подобного нет и в помине. То же самое относится и к Евросоюзу, часть стран которого просто не захотела выступать против Москвы.

Украина отчаянно рвется в Североатлантический альянс, но события последних месяцев показали, что НАТО не готов принимать ее в свои ряды. Если это и случится, то спустя несколько десятилетий. Победила Россия и в ситуации с «Северным потоком-2», который скорее всего уже в этом году будет введен в эксплуатацию, несмотря на старания США.