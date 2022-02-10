Во время встречи с российским главой МИД Сергеем Лавровым руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс должна была сообщить о «сокрушительных санкциях», которые будут введены в случае «нападения РФ» на Украину. Однако британские власти не успели подготовить соответствующий проект, пишет издание The Guardian.

Журналисты рассказали, что проект санкций должны были подготовить МИД Соединенного Королевства или Министерство финансов. После этого от них требовалось отправить документ на рассмотрение в парламент.

Однако ничего подобного не произошло. Парламентарии так и не дождались проекта для обсуждения и отправились на две недели на каникулы, поэтому Трасс нечем было пугать Россию.

Напомним, что на пресс-конференции с Лавровым Трасс заявила, что Лондон не намерен признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.