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Журналист Том Мактаг считает, что президент России Владимир Путин может сделать США снова «великой страной». Об этом он сообщил в статье для издания The Atlantic.

Как предположил журналист, истерия, поднявшаяся вокруг предполагаемого «вторжения» России на Украину является способом США вернуть свой потерянный имперский статус. Он указал, что сейчас Запад способен лишь устраивать панику в мире, которая даже не имеет под собой оснований.

Так, ситуация с Украиной показала, что США продолжает навязывать миру имидж «большого брата». Многие европейские государства следуют за США, однако у них есть свои внутренние правила и принципы, которых они придерживаются. Это весьма не по вкусу Америке.

Страха перед Путиным, как считает журналист, может напомнить Европе, как важно сотрудничать с США в военной сфере. Но сейчас Вашингтон вынужден тратить много ресурсов на борьбу с Китаем, поэтому полноценно защищать Европу Америка не сможет. Путин, как указал Мактаг, может этим воспользоваться.

Но, несмотря на имеющиеся проблемы, журналист заявил, что на данный момент США остаётся самой могущественной державой.

Ранее Владимир Путин обвинил ВСУ в эскалации конфликта на Донбассе. По его словам, эти действия направлены на то, чтобы втянуть Россию в конфликт.

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