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Обострение на Донбассе однозначно спровоцировал Киев, который Запад уже несколько месяцев активно накачивает оружием, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Он пояснил, что украинские силовики вооруженные западными боевыми системами, усилили интенсивность обстрелов на Донбассе и провоцируют ополчение для возобновления боевых действий. Также их действия являются провокацией против РФ, призванной втянуть ее в вооруженное столкновение.

«Выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», – сообщается в официальном пресс-релизе Кремля.

Глава государства также отметил, что от действий Запада, поставками оружия подталкивающего ВСУ к эскалации на Донбассе, страдает мирное население, вынужденное эвакуироваться в Россию от обстрелов и взрывов.

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