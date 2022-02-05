Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина ясно указывает на нежелание двух стран мирится с доминированием Соединенных Штатов. Они намерены решительно бороться с «американским миром», пишет британское издание The Telegraph.

Встреча лидеров Китая и РФ на открытии Олимпийских игр в Пекине стала первым шагом к началу новой эры в геополитике. Обе страны настроены положить конец Североатлантическому альянсу и его отсталому мышлению эпохи холодной войны. НАТО не способен обеспечить поступательное и мирное развитие всех государств мира и уж точно не тянет на мирового лидера, заявили главы государств.

Китай и Россия намерены совместно противостоять вмешательству Соединенных Штатов и НАТО во внутренние дела других стран, а также оказывать решительное сопротивление захватническим действиям Североатлантического альянса. Оба государства собираются углубить совместную работу в Шанхайской организации сотрудничества, а также в рамках ЕАЭС. Кроме того, они планируют реализацию проектов в Арктике, на которую также нацеливается НАТО.