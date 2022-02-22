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ВВС США провели отработку атаки по аэродромам, где находится авиация РФ в Белоруссии. Об этом сообщает портал avia.pro.

Как сообщается, отработку маневра проводил стратегический бомбардировщик США В-52. По некоторым сведениям, участие могли принимать и два таких бомбардировщика. Целью этой отработки стали военные аэродромы в Белоруссии.

По имеющейся информации, на этих аэродромах находится около сотни военных самолётов и вертолётов России. Район находится относительно далеко, так что, скорее всего, ВВС США проводили свои маневры за пределами ПВО С-400.

Действовал американский самолёт из центральной части Польши. Он пребывал в небе над Польшей довольно долгое время. Учитывая, что после этого самолёт ушёл в воздушное пространство над Чехией, можно говорить о том, что проводилась отработка именно нанесения ударов.

Недавно мы сообщали о том, что у границы Украины заметили истребители-бомбардировщики ВВС США F/A-18. Предполагается, что их могут задействовать для боевых действий.

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