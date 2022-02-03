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Несмотря на увеличение случаев заражения штаммом коронавируса “омикрон”, Запад уже не так болезненно реагирует на пандемию и готов с ней распрощаться. Такое заявление сделал эпидемиолог Лондонского Королевского колледжа Тим Спенсер. 

По словам специалистов, с которыми солидарен врач, “омикрон” не вызывает тяжёлого течения ковида. В первую очередь, это касается тех, кто уже переболел коронавирусом или прошёл курс вакцинации. А таких в Европе большинство. На этом фоне тема пандемии коронавируса постепенно уходит из европейских, и в то числе британских СМИ. 

О намерениях распрощаться с “короной” в Европе говорит и тот факт, что в ряде стран уже сняли основные коронавирусные ограничения. В той же Великобритании уже необязательно носить маски в общественных местах, а паспорта о вакцинации почти не спрашивают.  

По мнению ряда исследователей, штамм “омикрон”, который сейчас является доминирующим, может стать последним опасным видом коронавируса SARS-СoV-2. 

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