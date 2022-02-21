Президент Украины Владимир Зеленский недавно принял участие в конференции по безопасности и совершил попытку повторить Мюнхенскую речь Путина, но ему это не удалось. Об этом заявляет издание «Страна.ua».

Речь идёт о Мюнхенской конференции, которая состоялась в 2007 году. Тогда Путин рассказал о системных противоречиях России с США и НАТО. Зеленский же, как было заявлено, во время своего выступления не смог сдержать обиды на западных партнёров.

Так, он пожаловался, что Украину на Западе не очень «любят», а Киев никак не могут принять в евроатлантические структуры. За такую позицию Зеленский серьёзно раскритиковал Запад и США. Но собственной повестки украинский президент не выдвинул.

По словам авторов статьи, поведение Зеленского было похоже на «детские обиды» на недостаточное внимание.

Ранее авторы издания “Страна.ua” заявили, что Зеленскому выгодно, чтобы Россия признала ЛНР и ДНР. Как было заявлено, это позволит Киеву отсрочить исполнения свой части Минских соглашений.