Цены на перевозку сжиженного газа из США в Европу снизились ниже нуля. Об этом заявило издание Bloomberg со ссылкой на информацию с портала Spark Commodities.

Согласно имеющейся информации, ещё в декабре стоимость одного дня фрахта газовоза равнялась 273 тысячам долларов. 8 февраля стоимость снизилась до минус 750 долларов. В теории, это могло бы значить, что владельцам газовозов нужно платить клиентам за их эксплуатацию.

Уточняется, что такая ситуация, связанная с падением цен ниже нуля, произошла впервые с тех пор, как в 2019 году началась вестись эта статистика.

Объясняется это падением тем, что в январе в Европу было отправлено около двух третей всего американского газа, предназначенного на экспорт. В итоге получилось так, что в Атлантическом океане газовозов стало больше, чем существует в них потребность.

Недавно мы сообщали, что в США пообещали помешать реализации проекта “Северный поток-2”. Как было заявлено, они смогут это сделать несмотря на Германию, которая принимает решения по этому проекту.