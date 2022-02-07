В случае, если Россия вторгнется на Украину, США готовы принять все необходимые меры, чтобы газопровода “Северный поток – 2” больше не существовало. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Белого дома Джо Байден.

Такое заявление американский лидер сделал после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом. Каким именно образом США намерено “положить конец” газопроводу, Байден не уточнил, однако отметил, что Соединённые Штаты “смогут это сделать”, даже несмотря на то, что газопровод идёт в Германию. и соответственно, все вопросы по нему принимают там.

Москва неоднократно заявляла, что военного вторжения на территорию Украины не планируется. При этом российская сторона уже указывала, что газопровод “Северный поток – 2” – коммерческий проект, который выгоден, как России, так и Европе и призывала его не политизировать. Также Москва заявляла, что любые санкции со стороны Берлина в отношении газопровода — это “выстрел себе в ногу”.