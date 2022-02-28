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Королева Елизавета II недавно согласилась, чтобы Камилле, герцогине Корнуолльской, был присвоен титул королевы-консорта.

При этом ещё в 2006 году было заявлено, что вторая супруга принца Уэльского это звание никогда не получит. Так, отмечается, что тогда в Великобритании достаточно негативно относились к Камилле, считая, что она «увела» принца Чарльза у принцессы Дианы. Но сейчас ей всё же удалось снискать благосклонность британцев, что и отражает воля королевы.

Как уточняется, титулы «королева» и «королева-консорт» не являются равнозначными. Камилла в будущем хоть и станет «Королевой Камиллой», однако она никогда не получит тех же полномочий, что имеет сейчас Елизавета II. То есть, у неё не будет политической власти, которая сейчас есть, хоть и довольно ограничено, у британской монархии. В целом, в её жизни практически ничего не поменяется.

Ранее в СМИ распространилась информация, что королева Елизавета II была найдена мертвой. Однако в этот же день было установлено, что это фейк.

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