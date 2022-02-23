Журналисты американского издания Hollywood Unlocked объявили в социальной сети Instagram о смерти британской королевы Елизаветы II. Они сослались на источники, приближенные к властям Соединенного Королевства.

«Она должна была прийти на свадьбу редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой», – написали автору поста.

Однако через некоторое время появилось опровержение, которое в собственном Twitter-аккаунте опубликовал журналист Рикардо Брукс. Он заявил, что на случай смерти королевы в Великобритании давно разработан специальный протокол. В настоящий момент его реализация не осуществляется, поэтому сообщение американского таблоида – это просто бред.

95-летняя Елизавета II на днях заразилась коронавирусом. Причем врачи считают, что инфицировал ее принц Чальз, который за два дня до этого наносил королеве визит, уже будучи больным.