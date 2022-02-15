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Православные христиане 15 февраля отмечают Сретение Господне, которое является одним из двенадцати важнейших христианских праздников.

Праздник посвящён тому дню, когда Мария пришла с младенцем в церковь, чтобы исполнить обряд посвящения Господу. В этот день запрещается выполнять любую работу за исключением той, что служит во благо. Нельзя также заниматься любым рукоделием. Вместо работы нужно отправиться в церковь и принять участие в богослужении.

Кроме того, в этот день нельзя употреблять алкоголь, а нужно бороться с искушениями. Нельзя топить баню, так как это – физический труд. Запрещается ругаться и ссориться, а также грустить и печалиться. Особенно нельзя оскорблять других людей.

Если же человек нарушит эти правила, то, по поверьям, его ожидает тяжёлая болезнь.

Ранее мы сообщали, что в Германии более сотни священников заявили, что являются гомосексуалами. В связи с этим они потребовали изменить церковное трудовое право.

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