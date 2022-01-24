В Германии больше сотни священников публично сообщили, что являются гомосексуалистами.

Как сообщается, о принадлежности к ЛГБТК+ заявили 125 представителей католической церкви. Речь идёт не только о священниках, но и о преподавателях и других сотрудниках церкви. Они также обратились с требованием, чтобы церковное трудовое право было изменено.

Так, указывается, что католическая церковь увольняет представителей нетрадиционной ориентации или иной гендерной идентификации. Активисты хотят, чтобы эти правила были изменены. Они также требуют, чтобы из церковного учения были убраны заявления о поле и сексуальности, которые они считают дискредитирующими. Также активисты призвали поддержать инициативу OutlnChurch.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании около 60% молодёжи считают, что Санта-Клаус может быть гомосексуалистом. Также некоторые допускают, что он может быть азиатом, женщиной или темнокожим мужчиной.