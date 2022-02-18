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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель молчат о преступлениях, совершённых Украиной.

Соответствующее заявление Володин сделал в своём Telegram-канале. Как он отметил, Украина совершила целый ряд преступлений, направленных против человечества, однако обо всём этом умалчивается.

«Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе», — заявил Володин в соцсети.

Также Володин заявил, что вместо осуждения этих преступление в США и на Западе предпочитают занимать «страусиную позицию», что он считает двойными стандартами. Высказываясь насчёт событий 2014 года, происходивших в Донбассе, Володин назвал их геноцидом.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет Минские соглашения. Также он отметил, что Киев возобновил обстрел ДНР, что являет грубым нарушением этих соглашений.

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