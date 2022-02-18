Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский лидер Владимир Зеленский своими заявлениями демонстрирует полное отсутствие желания выполнять Минские соглашения. Одним из условий договоренностей является прямой диалог Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако власти Украины на него не идут, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он пояснил, что такие вопросы, как урегулирование конфликта на политическом уровне или выборы в местные органы власти в регионах невозможно решить без диалога с Донбассом. Но Киев игнорирует это требование, что фактически подтверждает его отказ следовать Минским соглашениям.

Грубым нарушением договоренностей являются и очередные обстрелы, которые Киев начал в минувший четверг. Сделал он это сразу после сообщения РФ об отводе войск и после несостоявшегося «нападения» России, которое прогнозировали западные СМИ. При этом никто даже не потрудился извиниться перед Москвой за откровенную дезинформацию.

Вам может понравиться

Генерал Бен Ходжес призвал Турцию закрыть для ВМФ России черноморские проливы

Турция должна закрыть для российских военных кораблей проливы Дарданеллы и Босфор, заявил американский генерал Бен Ходжес. Экс-командующий войсками Соединенных Штатов в Европе сообщил, что Москва нарушила требования конвенции Монтрё, однако

В Австрии собираются с 5 марта снять почти все коронавирусные ограничения

В Австрии уже через несколько недель собираются отменить некоторые ограничения, касающиеся коронавируса. Соответствующее заявление сделал канцлер республики Карл Нехаммер. Так, было заявлено, что некоторые ограничения планируется снять с 5 марта.
  • Анна
  • 16.02.2022
  • читать 1 минуту

Британцы почувствовали себя “идиотами” из-за несостоявшегося “нападения” России на Украину

Белый дом и американская разведка заставили жителей Великобритании почувствовать себя идиотами. Об этом написали читатели таблоида Daily Mail в комментариях под публикацией о выводе российских войск с территории Беларуси. Комментаторы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 10 °C |