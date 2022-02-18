Украинский лидер Владимир Зеленский своими заявлениями демонстрирует полное отсутствие желания выполнять Минские соглашения. Одним из условий договоренностей является прямой диалог Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако власти Украины на него не идут, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он пояснил, что такие вопросы, как урегулирование конфликта на политическом уровне или выборы в местные органы власти в регионах невозможно решить без диалога с Донбассом. Но Киев игнорирует это требование, что фактически подтверждает его отказ следовать Минским соглашениям.

Грубым нарушением договоренностей являются и очередные обстрелы, которые Киев начал в минувший четверг. Сделал он это сразу после сообщения РФ об отводе войск и после несостоявшегося «нападения» России, которое прогнозировали западные СМИ. При этом никто даже не потрудился извиниться перед Москвой за откровенную дезинформацию.