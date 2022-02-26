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Специалисты из Великобритании составили самое большое генеалогическое древо, которое объединило 215 популяций.

Как сообщается, это работа началась ещё в 2000 году, но, так как она была весьма сложной, относились к ней весьма скептически. Несмотря на это, работу не стали бросать и она продлилась более 20 лет.

Составлялось дерево на основе современных и древних 3600 последовательностей и около 231 миллиона различных родословных. Как отмечается, корни этого дерева добрались даже до наиболее древних геномов, чей возраст составляет от одной тысячи до 100 тысяч лет. Все они были найдены в разных странах.

Это исследование позволяет определить генетическое разнообразие людей и определить их связь друг между другом, а также с видами, которые возникли в Африке и распространились по всему миру.

Отмечается, что новый метод позволяет изучить не только эволюцию человека, но и всех других живых существ, даже бактерий.

Ранее учёные предположили, что Земля может являться разумным существом. Человеческая цивилизация в этом случае является «незрелой техносферой».

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