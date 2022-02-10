К числу побочных эффектов популярного жаропонижающего средства прибавился ещё один. Парацетамол оказался вреден для пациентов с повышенным давлением. Соответствующие выводы сделали учёные из Эдинбургского университета.

В ходе эксперимента учёные отобрали более сотни добровольцев, у которых было зафиксировано повышенное артериальное давление. Части из них давали парацетамол. Параллельно с этим пациенты пили лекарства от гипертонии. Через две недели проявился негативный эффект: в среднем артериальное давление у добровольцев повысилось. Как только приём парацетамола прекращали, давление снижалось до уровня, который был в начале эксперимента.

Исследователи подсчитали, что при регулярном приёме парацетамола риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта повышается сразу на 20%.

Ранее учёные сообщали, что приём парацетамола ведёт к риску возникновения заболеваний печени и аллергических реакций. Между тем препарат всё ещё входит в список рекомендованных лекарств Всемирной организации здравоохранения. В России парацетамол находится в списке жизненно важных лекарственных препаратов.