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Специалисты Массачусетского технологического института создали новый материал, отличающийся лёгкостью и прочностью.

Для его создания была задействована технология «сшивки» атомарных плоскостей полимеров. Получившемуся материалу дали название 2DPA-1.

Отмечается, что у материала весьма впечатляющие свойства по сравнению с другими существующими материалами. Так, он весьма лёгкий и тонкий, при этом он примерно в два раза прочнее стали. Кроме того, его весьма сложно деформировать – сил на это потребуется примерно в шесть раз больше, чем требуется применять для пуленепробиваемого стекла. Помимо этого, через новый материал не способны проникать газ или жидкости.

По словам специалистов, 2DPA-1 можно использовать даже для возведения зданий. Производить его можно в любом объеме.

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  • Анна
  • 04.02.2022
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