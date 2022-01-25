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Специалисты разработали детальную симуляцию искусственного минимикроба, который был создан несколько лет назад.

Как сообщается, ещё в начале XXI века учёные создали искусственную бактерию JCVI-syn3A1.0. Для этого они удалили из микроба Mycoplasma mycoides как можно больше генов. Полученная бактерия способна поддерживать минимальную жизнь.

Позже специалисты создали ещё более простую версию микроба JCVI-syn3A3.0. Её перевели в трёхмерный вид. Эта модель может имитировать все процессы, что происходят в живой бактерии. За счёт этого учёным удалось изучить множество различных процессов в жизни клеток. Также модель позволила специалистам понять, какие механизмы оказывают влияние на изменения клетки.

В свою очередь, этом поможет специалистам понять фундаментальные принципы жизни.

Ранее мы сообщали, что учёные смоделировали поведение живой клетки. Создать симуляцию им помогли видеокарты от компании NVIDIA.

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