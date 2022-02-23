Компания Sony впервые представила дизайн шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.

Об этом шлеме сообщалось ещё в начале года, также были раскрыты некоторые детали. Так, отмечается, что при разработке дизайна устройства вдохновением послужила игровая приставка PlayStation 5.

В частности, немало внимания было уделено эргономике шлема. По словам представителей компании, устройство проектировалось с учётом удобств. Так, вес шлема был распределён равномерно, его стало проще закреплять на голове. Кроме того, появились дополнительные параметры настройки – к примеру, теперь можно настраивать расстояние линз. Также отмечается уменьшение веса шлема и улучшенная вентиляция.

Точная дата релиза новинки не сообщается.

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