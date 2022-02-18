Журналист Владимир Соловьев высказался насчёт возможной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как отмечается, ранее Блинкен отправил Лаврову приглашение на встречу, которая в случае согласия на неё состоится в Женеве. Спустя некоторое время со стороны России подтвердили готовность на встречу.

Однако в ответ на это представить Госдепа США Нед Прайс заявил, что даты встречи США примут в том случае, если Россия откажется от «вторжения» на Украину. О «вторжении» Россия США в последнее время заявляют неоднократно, при этом Россия всегда отвергала эти обвинения.

Соловьев ультиматум со стороны США высмеял, заявив, что именно Америка нагнетает ситуацию.

«Так кто кого приглашал? Лавров Блинкена или Блинкен Лаврова? Кто в этой встрече заинтересован? Какой практический смысл? Встреча – не самоцель. Опять сам факт беседы нам США пытаются продать как результат? Не времена Горби – Ельцина. Этот фокус больше не проходит», – указал Соловьев.

Также Соловьев отметил, что ультиматум является беспроигрышным, так как Россия и так не собиралась нападать, о чём в США прекрасно знают.

Недавно Владимир Соловьев высказался насчёт инцидента с заходом американской подлодки в территориальные воды России. Он заявил, что это чуть не привело к Третьей мировой войне.