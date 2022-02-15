В своей чрезмерной заботе об американцах президент США чуть не развязал новую мировую войну, отправив подводную лодку «Вирджиния» в российские территориальные воды, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Он пояснил, что российский фрегат вполне мог потопить субмарину, что стало бы причиной для прямого вооруженного столкновения между РФ и США.

Ведущий напомнил, что на вопрос журналиста, будут ли США вмешиваться в конфликт на Украине, если «Россия нападет», Байден ответил отрицательно, так как опасается Третьей мировой войны. Однако в то же время он провоцирует Россию на уничтожение собственной подлодки, приказывая экипажу нарушить границы РФ.

«А если бы мы ее потопили? Ведь ясно, что, если бы она не подчинилась приказу, всё, мы бы ее грохнули. Третья мировая война? Параллельно с тем, что Байден говорит, что не надо провоцировать. А лодку надо засылать? Ну, просто молодцы», – высказался Соловьев.

Он отметил, что авантюра с субмариной вполне могла закончиться плачевно для США, что совершенно не согласуется с заботой Байдена о своих гражданах на Украине.