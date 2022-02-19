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В Китае рассказали об ответе России на попытку Японии оспорить суверенитет Москвы над Курилами.

Как отмечается, Япония уже долгие годы не признаёт суверенитет России над Курильскими островами. После прихода к власти нового премьер-министра, Япония пытается вернуть себе Курилы. Сейчас Япония пытается воспользоваться для решения ситуации в свою пользу ухудшением отношений между Россией и Западом.

Однако, как заявили авторы китайского издания Sohu, Россия уже дала на это ответ. Так, в Японское море была отправлена субмарина «Волхов». Данное судно, как уточняется, может осуществить запуск «Калибров». Кроме того, было заявлено о будущих крупных учениях, которые состоятся уже в скором времени. В них примет участие около 140 кораблей.

Недавно в Японии испугались, что Китай поддержит Россию в ситуации и с Украиной, и с Курилами. Как было отмечено, после встречи лидеров РФ и КНР перед Олимпиадой взаимоотношения между странами только укрепились.

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