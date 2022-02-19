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В Японии высказались насчёт позиции, которую Китай может занять по отношению к Украине и Курилам.

Политолог Нагоси Кэнро в статье для издания PresidentOnline выразил озабоченность из-за того, что Китай может встать на сторону России в вопросе по этим территориям. Так, он отметил, что перед Олимпийскими играми в Пекине состоялась встреча лидеров России и Китая, которая поспособствовала укреплению отношений между этими двумя странами.

Кэнро обратил внимание на то, что в Китае не делали заявлений о необходимости решения конфликта на Украине мирным путём. Эта позиция вызвала со стороны Запада удивление. Но, по словам политолога, это демонстрирует готовность поддержать Россию.

В итоге это весьма обеспокоило политолога, так как Китай и Россия могут объединиться и начать давить на Японию, чтобы окончательно решить вопрос принадлежности Курил. Ранее Китай, как отмечается, предпочитал занимать нейтральную позицию по подобным вопросам.

Недавно в Японии сообщили о 24 российских кораблях, замеченных в Охотском море. Корабли принимали участие в военно-морских маневрах, проводимых в этом регионе.

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