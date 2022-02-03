Рядом со стратегически важной Одессой ВСУ разместили имеющую опыт боевых действий в Донбассе механизированную бригаду, однако в случае гипотетической войны с РФ она не продержится и двух дней, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», уверены, что если Киев развяжет вооруженное столкновение с РФ, то Одессу он потеряет быстро и без шансов на успех. Россия направит к городу Черноморский флот и шесть БДК, которые сейчас находятся в Средиземном море, а также подключит Сухопутные войска.

Благодаря наличию сильного и маневренного флота, корабли РФ могут появиться внезапно в любой точке черноморского побережья. Для единственной механизированной бригады это серьезная проблема, так как на нее возложены обязанности по охране слишком обширных территорий. Не смогут спасти Одессу и украинские ВМС, которые состоят из одного корвета и кучки мелких катеров.