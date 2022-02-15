Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Инцидент с подводной лодкой ВМС США у Курильских островов продемонстрировал, что РФ готова жестко пресекать провокации Соединенных Штатов и НАТО. Она обнаружила субмарину, которая проводила в территориальных водах РФ разведку, наблюдая за учениями Тихоокеанского флота.

Фрегат «Маршал Шапошников», применил нелетальные спецсредства после игнорирования экипажем подлодки требования о немедленном всплытии, что позволило заставить субмарину убраться в нейтральные воды. Кроме того, России скорее всего достанется ценный приз, считают эксперты китайского издания Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что американский экипаж задействовал самоходный имитатор, чтобы сбить с толку российские корабли и незаметно уйти в нейтральные воды. Этот прибор гидроакустического противодействия после выполнения своей функции опустился на дно океана, откуда его поднимут представители российского флота. Это позволит получить передовую технологию, используемую в процессе разработки оборудования.

Вам может понравиться

Шойгу назвал вторжение американской подлодки в территориальные воды РФ непонятной и необоснованной активностью

Американская подводная лодка типа Virginia на 4 километра углубилась в территориальные воды России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также отметил, что действия субмарины стали непонятной и совершенно необоснованной

Президент РФ Путин отсадил на другой конец “антиковидного стола” министров Лаврова и Шойгу

На совещании, посвященному ответу России на письмо США и НАТО по гарантиям безопасности, возникла такая же курьезная ситуация, как и на встрече президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Глава государства

Чем русские моряки отбомбились от американской подлодки в районе Курильских островов

Сегодняшним утром в Сети появились сообщения о «тихом вторжении» США в территориальные воды России у Курильских островов. На перехват нарушителя вышел фрегат «Маршал Шапошников», который «отбомбился» от американской субмарины, которая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до -1 °C | Подольск: погода, 15 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 15 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C |