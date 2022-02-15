Инцидент с подводной лодкой ВМС США у Курильских островов продемонстрировал, что РФ готова жестко пресекать провокации Соединенных Штатов и НАТО. Она обнаружила субмарину, которая проводила в территориальных водах РФ разведку, наблюдая за учениями Тихоокеанского флота.

Фрегат «Маршал Шапошников», применил нелетальные спецсредства после игнорирования экипажем подлодки требования о немедленном всплытии, что позволило заставить субмарину убраться в нейтральные воды. Кроме того, России скорее всего достанется ценный приз, считают эксперты китайского издания Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что американский экипаж задействовал самоходный имитатор, чтобы сбить с толку российские корабли и незаметно уйти в нейтральные воды. Этот прибор гидроакустического противодействия после выполнения своей функции опустился на дно океана, откуда его поднимут представители российского флота. Это позволит получить передовую технологию, используемую в процессе разработки оборудования.