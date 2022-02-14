Подводная лодка Virginia появилась в российских территориальных водах не просто так. В настоящий момент практически все корабли Тихоокеанского флота разбрелись по учениям в другие моря-океаны, поэтому осталось лишь 4 корвета да фрегат «Маршал Шапошников» и БПК «Адмирал Пантелеев».

Сейчас эти корабли задействованы в учениях, за которыми, скорее всего, и наблюдала американская субмарина. Причем находилась она в непосредственной близости от российской надводной группировки, что не может не вызывать беспокойство.

Эксперты отмечают, что история с обнаружением и выдворением субмарины выглядит по меньшей мере странно. Все указывает на то, что подлодка подставилась сама, так как хотела, чтобы ее обнаружили. Вполне вероятно, что США таким образом показали, что Москва слишком уж увлеклась учениями в других районах и ослабила оборону на восточных границах страны.

Подлодка не только «засветилась» на радарах противолодочных самолетов, но еще и «подарила» России имитатор – оборудование для гидроакустического противодействия. Подобные приборы после выполнения своих основных функций ложатся на дно, поэтому задействованную субмариной приманку однозначно подберет ВМФ РФ. И раскроет некоторые секреты США. Однако Вашингтон сознательно оставил столь секретное оборудование России, поэтому миссия «Вирджинии» для него была значительно важнее, чем те технологии, которые теперь получит Москва.