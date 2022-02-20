За время губернаторства Александра Беглова в Петербурге остро встала проблема сохранения объектов культурного наследия. Власти почти не занимаются этим вопросом, несмотря на призывы активистов. Еще летом общественники предупредили Смольный о возможном обрушении одного из корпусов завода «Красный треугольник». Чиновники проигнорировали их слова, и 17 февраля фасад здания наконец рухнул.

Травмы средней степени тяжести получила 53-летняя петербурженка, в тот момент проходившая мимо. Обрушение могли спровоцировать вандалы, спилившие часть металлических конструкций. Есть две версии: либо их интересовала плата за металлолом, либо изначальной целью было освобождение земельного участка в центре Петербурга.

На этом фоне координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов обвинил Смольный в бездействии. По его словам, о проблеме знали еще полгода назад, но никаких мер так и не приняли.

«Есть целая группа «ВКонтакте», посвященная «Красному треугольнику», летом там выкладывали чертеж именно этого третьего корпуса, что стена уже накренилась, там были спилены мародерами конструкции металлические, которые поддерживали крышу, и возможно обрушение. Все всё знали, никакой реакции не последовало. Как минимум полгода назад уже были прямые данные, что это здание сейчас обрушится, не последовало никакой реакции. Оно в итоге обрушилось», – прокомментировал Литвинов.

Общественный деятель напомнил об аналогичном случае в 2020 году, когда обрушение «Красного треугольника» произошло по такому же сценарию.

При этом в администрации Адмиралтейского района заявили о контроле над ситуацией, что возмутило Литвинова. Он указал на систематическое воровство и отсутствие какой-либо охраны.

«Там идёт масштабная работа, видимо, грузовики ездят, сварочные аппараты работают. Достаточно одного охранника с собакой, который мог бы контролировать территорию и такого вандализма не допустил бы. Но почему-то даже это не может быть обеспечено», – сказал он.

Деятельность Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры тоже вызывает вопросы. По словам Литвинова, чиновники занимаются формализмом. Если бы они добросовестно выполняли свою работу, то «Красный треугольник» уже давно бы привели в порядок, как это произошло с одним из корпусов, отданных под бизнес-центр.

«Рядом мы видим, что есть бизнес-центр «Треугольник» – часть «Красного треугольника», отремонтированная инвесторами, и там всё хорошо. Там точно такие же здания, всё эксплуатируется, внутри отлично, можно зайти, типа лофта внутри интерьер. Так же можно было сделать всю территорию, если бы к этому прилагать какие-то усилия», – подытожил активист.

Журналисты и эксперты регулярно критикуют Смольный под руководством губернатора Александра Беглова за нелогичную политику по сохранению ОКН. У правительства нет четкой концепции, а из бюджета выделяют слишком мало средств.