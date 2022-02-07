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Кусок льда с неочищенной крыши разбил служебный автомобиль полиции в Фонарном переулке Петербурга.

Согласно полученным данным, сосулька обрушилась на тротуар 7 февраля около 9 утра. Кроме машины пострадать могла и проходившая мимо женщина. Лед обрушился в нескольких шагах от петербурженки. Инспектор ДПС намерен оформить происшествие с помощью участкового.

Это в очередной раз доказывает халатное отношение коммунальных служб к очистке города от снега и льда. Смольный оказался абсолютно не готовым к приходу зимы. Снегоуборочная кампания губернатора Александра Беглова оказалась неэффективной. Северная столица уже третий месяц находится под снежными завалами.

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