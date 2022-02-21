Авторы китайского издания Sina заявили, что Украина помешала планам США загнать Россию в ловушку. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

В своей статье журналисты попытались объяснить, почему в США постоянно говорят о новых датах «вторжения» России на Украину, но никакого вторжения так и не происходит. Так, было отмечено, что если политик сумеет точно предсказать дату какого-либо события, то его будут считать» великим стратегом». Но, если он ошибется, то его репутации конец.

Байден, как было заявлено, постоянно ошибается в своих прогнозах, но это не мешает ему делать новые. Ранее заявлялось о «вторжении» России утром 16 февраля, но вышло совсем иначе – Россия отвела от украинских границ часть своих войск. Правительство США, как было заявлено, выставило себя на посмешище, но урока из этого чиновники не извлекли.

Как считают журналисты, это объясняется тем, что США очень важно продолжать российско-украинский конфликт, чтобы вводить новые санкции и усиливать своё влияние в Европе. Кроме того, было заявлено, что США достаточно лишь дать Киеву приказ об атаке на восточную Украину, чтобы вынудить Россию вмешаться.

Но ситуация осложняется тем, что Украина оказалась «непокорной» и не желает поддерживать спекуляции Вашингтона. Впрочем, США это не останавливает.

Ранее авторы хорватского издания «Адванс» заявили, что Байден хочет на Украине войны, так как это отвечает интересам США. “Вторжение” России является для США поводом для введения новых санкций.