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Россия предприняла попытку изменить ход событий вокруг Украины, объявив об отводе войск от ее границ, но в условиях подобного кризиса сделать это не так просто, как кажется, уверены авторы публикации в хорватском издании «Адванс».

Они пояснили, что уже на следующий день после такого объявления в США послышались голоса о том, что РФ не отводит, а наращивает силы на границах Украины. Сделал заявление и президент Джо Байден, который высказался в том духе, что Москва ни при каких условиях не может отводить войска.

Одновременно с этим начались интенсивные обстрелы на Донбассе, в которых ВСУ обвиняет ополчение, хотя очевидно, кто именно обостряет ситуацию. Хорватские эксперты считают, что взрывы на востоке Украины начались с подачи Байдена, который мечтает о войне в Европе.

Она действительно чрезвычайно выгодна Вашингтону, который сможет вынудить своих европейских партнеров отказаться от российского газа, окончательно закрыть «Северный поток-2» и полностью изолировать РФ от остального мира. Кроме того, Байден вполне может заставить канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить даже думать о деэскалации.

США не могут просто так ввести санкции против РФ, поэтому они предпринимают меры, чтобы создать повод для закрытия «Северного потока-2» и для других санкционных ограничений.

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