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В Швейцарии огласили весь список санкции в отношении России. Среди них – финансовые ограничения в отношении президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и премьера Михаила Мишустина.

Кроме того, в Швейцарии заявили, что запрещают въезд в страну для «пяти российских олигархов». Кто именно имеется в виду, пока неизвестно. Обнародовать имена в настоящий момент не планируется.

Также среди санкций – закрытие воздушного пространства страны для самолетов из РФ или имеющих российскую маркировку. Исключением являются лишь воздушные машины, которые применяются в дипломатических, гуманитарных и медицинских целях.

Напомним, связанные с самолетами санкции ввел и Евросоюз, который запретил их продажу РФ. Из-за этого крупные лизингодатели начали отзывать ранее переданные РФ пассажирские лайнеры.

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