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Компания AerCap, являющаяся одним из крупнейших в мире лизингодателей, объявила о прекращении сотрудничества с Россией. Причина – санкции Евросоюза, согласно которым самолеты, находящиеся в лизинге у европейских компаний, РФ придется вернуть.

Все дело в том, что одна из рестрикций подразумевает запрет на продажу самолетов авиакомпаниям из России, а также их использование на территории РФ. Также запрещено продавать комплектующие и услуги по страхованию и обслуживанию воздушных машин.

В компании AerCap заявляют, что в списке ее клиентов в РФ являются авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», «Ямал», «Уральские авиалинии», S7, Azurair, Nordwind Airlines, «Ямал» и «Якутия». Она намерена прекратить сотрудничество с ними, так как выполняет все предписания, связанный с санкциями ЕС. Количество самолетов, которое придется возвращать лизингодателям, в настоящий момент неизвестно.

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