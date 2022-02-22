Девушки тщательно продумывают каждую деталь свадебного образа вплоть до того, как будет лежать завиток волос. Безусловно, украшениям, как одному из присущих достоинств, следует уделять внимание. Мода на то, чтобы надевать все и сразу, прошло, на повестке дня минимализм. Поговорим о том, какие серьги выбрать для свадьбы, чтобы не перегрузить свадебный образ.

Какой металл подойдет для сережек невесты

В первую очередь благородный, то есть золото, платина или серебро. Бижутерию окружающей среды для будней. А исключения моментов и всем канонам церемонии все-таки больше оценивают драгоценные сплавы.

Кстати, поскольку в большинстве случаев было свадебное платье, то и серьги на свадьбу, как и остальные украшения, лучше выбрать того же цвета. Белые металлы перетягиваются сдержанно и стильно, украшения из них не будут перетягивать внимание на себя.

Модели серег: как отдать предпочтение

Во многих моделях выбор будет отличаться от стиля наряда и от прически. Беспроигрышный вариант серег для невесты как в 2021, так и в 2022 году — пусеты. Аккуратные гвоздики с бриллиантами или жемчугом, камень в ходе которых полностью закрывает оправу, идеально дополняет нежный образ брачующегося. Но их будет видно только при ожидании, что волосы собраны наверху или зачесаны назад.

Золотые серьги-кольца невестам часы тоже. Более простому варианту без вставок по такому случаю можно было бы предположить модель конго с бриллиантовым паве. Для свадебного образа подходят колечки большого диаметра. И пусеты, и конго сочетаются как с классическим платьем, так и с платьем в стиле бохо, с нестандартным нарядом вроде брючного костюма.

Раздумываете насчет длинных серег? Они вполне вписываются в образы, а заодно работают удлинят шею и подчеркнут скулы, особенно в часы с забранными волосами. Но содержат не ультрадлинные, не кисточки и не варианты с обилием декоративных элементов — такие украшения только отвлекут внимание на себя.

А вот какие серьги на свадьбу для невесты неуместны, так это каффы и шандельеры. Однако, как бы ни была модель, которую вы ни выбрали, уверены: в день церемонии ваш образ будет совершенным.

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