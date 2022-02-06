читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сенатор СовФеда Алексей Пушков прокомментировал ответ пресс-секретаря американского Госдепартамента Неда Прайса журналисту Мэтту Ли с предложением верить спецслужбам Соединенных Штатов на слово. Репортер, напомним, попросил представить видеодоказательства «неминуемого нападения» РФ на Украину, о которых сообщил Прайс.

«Ооо, верить на слово разведслужбам США! Какое прелестное и трогательное предложение! Неудивительно, что корреспондент Associated Press Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной “лапше” про русских на брифинге Госдепа», – иронично заметил Пушков.

В своем Telegram-аккаунте сенатор также написал, что американские журналисты уже не верят в подлинность предоставляемой правительством и разведкой США информации и требуют ее подтверждений.

Журналист в ответ на заявление Прайса упомянул столь же «достоверные» заявления Соединенных Штатов о наличии в Ираке ядерного оружия, а также другие «факты», которые впоследствии оказались враньем.

«”Чего вы от меня хотите, Мэтт?” — робко и неуверенно спросил недоверчивого корреспондента обычно демонстративно напористый представитель Госдепа. Мэтт хотел одного — доказательств. Но их, как всегда, не было», – подвел итог Пушков.

Вам может понравиться

Зампостпреда РФ Полянский высмеял отсутствие у США доказательств о вторжении на Украину

Зампостпреда РФ Дмитрия Полянского при ООН рассмешили очередные интриги США с гипотетическим «нападением» России. Напомним, что на этот раз Вашингтон заявил о подготовке Россией имитации вторжения ВСУ на Донбасс, что

Немецкие СМИ назвали украинскую студию “95-й квартал” русским камеди-шоу

Немецкое агентство Eventim, ответственное за продажу билетов на тур украинской студии «95-й квартал» в своей рекламе назвали ее «русским камеди-шоу». Участники студии возмутились такому рекламному ходу и потребовали в социальной

В нападении на Донецк участвовали американские наемники – Avia.Pro

Субботнюю атаку на Донецк организовали наемники из Соединенных Штатов, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что для обстрелов столицы ДНР применялось в большинстве своем оружие натовского образца, которое ВСУ не используют.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 6 февраля – пасмурно, до 1 °C |