Сенатор СовФеда Алексей Пушков прокомментировал ответ пресс-секретаря американского Госдепартамента Неда Прайса журналисту Мэтту Ли с предложением верить спецслужбам Соединенных Штатов на слово. Репортер, напомним, попросил представить видеодоказательства «неминуемого нападения» РФ на Украину, о которых сообщил Прайс.

«Ооо, верить на слово разведслужбам США! Какое прелестное и трогательное предложение! Неудивительно, что корреспондент Associated Press Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной “лапше” про русских на брифинге Госдепа», – иронично заметил Пушков.

В своем Telegram-аккаунте сенатор также написал, что американские журналисты уже не верят в подлинность предоставляемой правительством и разведкой США информации и требуют ее подтверждений.

Журналист в ответ на заявление Прайса упомянул столь же «достоверные» заявления Соединенных Штатов о наличии в Ираке ядерного оружия, а также другие «факты», которые впоследствии оказались враньем.