В подразделения украинской армии внедряют радикальных националистов, которые будут выступать в качестве заградительных отрядов, рассказал политолог Александр Афаров. Он пояснил, что радикалы будут заставлять военнослужащих идти в бой против российских войск.

По словам Афарова, добиваться этого нацисты будут всеми возможным способами, включая насилие и самосуд прямо на месте. При этом те военные, которые уже понимают бессмысленность ведения боевых действий против РФ и готовы сложить оружие, будут выставлены киевскими и западными СМИ жертвами «российской агрессии». Хотя на деле они погибнут от рук националистов, не желая воевать.

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные все чаще сдаются в плен, не желая кровопролития. Радикалы, напротив, не намерены складывать оружие.