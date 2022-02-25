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Военнослужащие ВСУ на Донбассе начинают осознавать отсутствие всяких перспектив дальнейших боевых действий и все чаще принимают разумное решение сложить оружие, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, это один из признаков перелома ситуации в регионе.

Пушилин также отметил, что РФ оказывает офицерам и солдатам армии Украины, которые сдаются в плен, квалифицированную медицинскую помощь. Как только спецоперация на Донбассе будет завершена, все они смогут беспрепятственно вернуться домой, к своим родным и близким.

Также глава ДНР заявил, что упрямо стоят на своих позициях радикальные националисты, которые не намерены складывать оружие.

«Ряд военнослужащих, я подчеркиваю, не националистов, а именно военнослужащих, понимают бесперспективность, желают остаться живыми, вернуться к своим семьям — и сдаются, складывают оружие», — подчеркнул Пушилин.

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