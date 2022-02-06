читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Самолет целеуказания и управления ударами американских ВВС Boeing E-8C JSTARS
внезапно появился всего в 30 километрах от российской границы, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые сервисы. Отмечается, что целью разведки были Гомельская область, где войска РФ и Беларуси осуществляют подготовку к учениям, а также полевой лагерь в Клинцах.

Авторы считают немного странным, что самолет проводил разведывательный полет в ночное время суток. Что именно он хотел увидеть в кромешной тьме, не совсем понятно, хотя на его борту имеется современное оборудование, которое скорее всего и использовалось.

По мнению экспертов, США подобными полетами ищут доказательства придуманной ними же теории о «нападении» РФ на Украину. Несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии подобных планов, западные СМИ продолжают обвинять ее в подготовке к «вторжению» и провоцируют напряженность провокационной разведкой.

Вам может понравиться

Telegraph: встреча Путина и Си Цзиньпина означает начало новой эры в геополитике

Журналисты издания Daily Telegraph прокомментировали встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщается, встреча прошла в Пекине и, по словам журналистов, она указывает на начало «новой
  • Анна
  • 05.02.2022
  • читать 1 минуту

Глава Национального корпуса Жорин заявил, что офицерам ВСУ приходится думать, чем накормить солдат

На Украине заявили о печальной обстановке в собственной армии. Глава Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин заявил, что может выйти так, что защищать страну будет некому, и это может произойти
  • Анна
  • 05.02.2022
  • читать 1 минуту

Канделаки поддержала Губерниева в конфликте с украинским журналистом

Тина Канделаки, занимающая сейчас пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа», поддержала комментатора Дмитрия Губерниева в его конфликте с украинским журналистам. Она также выразила надежду, что его не спровоцируют на потасовку оскорблениями
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Подольск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Армавир: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C |