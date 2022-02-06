Самолет целеуказания и управления ударами американских ВВС Boeing E-8C JSTARS

внезапно появился всего в 30 километрах от российской границы, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые сервисы. Отмечается, что целью разведки были Гомельская область, где войска РФ и Беларуси осуществляют подготовку к учениям, а также полевой лагерь в Клинцах.

Авторы считают немного странным, что самолет проводил разведывательный полет в ночное время суток. Что именно он хотел увидеть в кромешной тьме, не совсем понятно, хотя на его борту имеется современное оборудование, которое скорее всего и использовалось.

По мнению экспертов, США подобными полетами ищут доказательства придуманной ними же теории о «нападении» РФ на Украину. Несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии подобных планов, западные СМИ продолжают обвинять ее в подготовке к «вторжению» и провоцируют напряженность провокационной разведкой.