Россиянам рассказали, какие дополнительные выплаты они получат вместе с пенсией в феврале.

Как сообщается, эти дополнительные средства будут получены за счёт индексации. Так, ранее ПФР проиндексировал страховые пенсии, однако, как уточняется, касается это только тех пенсионеров, которые уже прекратили свою трудовую деятельность. Изначально индексация составила 5,9%, однако затем её увеличили до 8,6%.

Таким образом, в феврале пенсионеры получат пенсию с учётом индексации уже в 8,6% от размера пенсии в прошлом году, кроме того, им будет перечислена доплата за январь в размере 2,7%. Именно на столько был увеличен размер индексации.

Кроме того, в феврале будет повышена ежемесячная денежная выплата. Это пособие предназначается для инвалидов. Размер индексации в этом случае составит 8,4%.

Недавно мы сообщали, что уже в марте пенсионерам могут начать выдавать карточки на покупку продуктов. Сумму на картах предлагается установить в размере 13-ти тысяч рублей.