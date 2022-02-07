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Пенсионерам в России могут начать выдачу продуктовых карточек. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Как сообщается, подобная мера предназначена для поддержки незащищённых слоёв населения. В настоящее время законопроект был подготовлен в Госдуме.

Согласно проекту, граждане, которые имеют низкий уровень доходов, могут получить банковские карты с суммой по 13 тысяч рублей. Эти деньги предназначены для приобретения продуктов.

Карточки, как уточняется, предназначаются для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, если доход составляет менее двух прожиточных минимумов. Деньги с карты необходимо тратить в течение месяца, так как переноситься на следующий они не будут.

Для назначения пособия потребуется обращение в соцзащиту. Если закон будет одобрен, то его исполнение может начать уже в марте.

Недавно мы сообщали, что пенсионерам посоветовали снять все деньги с карт “Мир”. В ином случае можно столкнуться с крупными неприятностями.

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  • Анна
  • 05.02.2022
  • читать 1 минуту
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