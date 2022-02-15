В скором времени россияне могут получить денежную выплату от Ozon. Подробностями делится издание PRIMPRESS.

Согласно имеющейся информации, нужно стать участником новой акции. Но, как уточняется, участвовать в ней могут только те россияне, у которых имеется карта платёжной системы «Мир». Ею необходимо оплатить покупку, воспользовавшись сайтом Ozon. Но предварительно требуется зарегистрировать карту.

Приобрести можно любой товар, возврат от потраченной суммы составит 10%. Но за всё время акции возвратить на одну карту можно лишь до 500 рублей. Деньги будут возвращены на карту в течение 5-7 дней после оплаты товара, но не ранее, чем спустя три рабочих дня.

Стартует акция уже с 16 февраля.

Ранее мы сообщали, что некоторые россияне получат в марте по 10 тысяч рублей на карту “Мир”. Это касается пособий, выплачиваемых за уход за ребёнком в возрасте до полутора лет.