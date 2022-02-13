В марте россияне начнут получать выплату от ПФР. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, в марте россияне получат выплаты за февраль. Это касается пособий, которые семьи получают за уход за ребёнком в возрасте до полутора лет. Выплатой данных пособий ПФР занялся только в этом году, но, как уточняется, фонд осуществляет выплату только неработающим гражданам. В ином случае выплату осуществляет работодатель.

Кроме того, отмечается, что на выплату действуют региональные надбавки. Так, районный коэффициент может составлять 1,2 или 1,3, и в этом случае размер пособия составит 9213,37 или 9981,15 рубля.

Выплата будет перечислена на карту «Мир», но точные даты ещё не сообщаются. Если же получение денег осуществляется через почтовое отделение, то уточнять информацию о графике выплат требуется на месте.

Ранее мы сообщали, что в ПФР начали принимать заявления на выплату в 25 тысяч рублей. Выплата предназначена для неработающих россиян, у которых в семье появился ребёнок.