читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В марте россияне начнут получать выплату от ПФР. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, в марте россияне получат выплаты за февраль. Это касается пособий, которые семьи получают за уход за ребёнком в возрасте до полутора лет. Выплатой данных пособий ПФР занялся только в этом году, но, как уточняется, фонд осуществляет выплату только неработающим гражданам. В ином случае выплату осуществляет работодатель.

Кроме того, отмечается, что на выплату действуют региональные надбавки. Так, районный коэффициент может составлять 1,2 или 1,3, и в этом случае размер пособия составит 9213,37 или 9981,15 рубля.

Выплата будет перечислена на карту «Мир», но точные даты ещё не сообщаются. Если же получение денег осуществляется через почтовое отделение, то уточнять информацию о графике выплат требуется на месте.

Ранее мы сообщали, что в ПФР начали принимать заявления на выплату в 25 тысяч рублей. Выплата предназначена для неработающих россиян, у которых в семье появился ребёнок.

Вам может понравиться

Запад вывел ВСУ на мировой уровень поставками современных видов оружия

Военный эксперт Евгений Линин считает, что благодаря военной помощи Запада украинская армия уже сейчас вышла на общемировой уровень. Он пояснил, что в распоряжении Киева оказалось несколько весьма эффективных образцов вооружений,

Эксперты британского издания RUSI дали ВСУ рекомендации по сдерживанию РФ

Украина может попытаться отбиться от России старыми советскими истребителями, считают эксперты британского издания RUSI. Они дали командованию ВСУ несколько «полезных» рекомендаций по отражению гипотетического «нападения» РФ. По словам авторов публикации,

Россия подняла в небо истребители для пресечения провокаций Израиля в Сирии

Израиль вынудил Россию поднять истребители на перехват самолетов, нацелившихся на Латакию, пишет портал Avia.Pro. Очередной инцидент В Сирии произошел в ночь на 9 февраля. Авторы отмечают, что Израиль сперва выпустил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – снег, до -4 °C | Королев: погода, 13 февраля – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 13 февраля – пасмурно, до 2 °C |