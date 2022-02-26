С началом марта россиян ожидают новые правила в некоторых сферах жизни.

Так, уже с 1 марта будет изменено получение медицинских справок для водителей. Если прав лишали за вождение в нетрезвом виде, то водителю придётся сдавать ряд анализов. Это же касается и тех, у которых забрали права за прочие преступления, также связанные с вождением в нетрезвом состоянии.

Кроме того, меняется бланк справки – в нём будет указан список врачей для прохождения. Потребуется получить подпись и печать каждого врача.

Водителей ждёт и другое изменение – с началом весны их начнут оштрафовывать за отсутствие действующей диагностической карты. Размер штрафа составляет до двух тысяч рублей.

Владельцам оружия с 1 марта придётся пройти повторное медосвидетельствование. Отправить на процедуру могут в некоторых ситуациях, к примеру, если владельца оружия остановят за вождение в пьяном виде.

Также сообщается, что с 1 марта такие документы, как свидетельства о рождении и смерти будут оформляться в электронном виде. Кроме того, изменения ожидают и правила продажи лекарств – на рецептах будут проставлять срок действия и степень срочности.

Ранее мы сообщали, что в США был составлен рейтинг лучших автомобилей 2022 года. Рейтинг составлялся на основе отзывов от потребителей и оценок критиков.