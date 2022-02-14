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Россия продолжает перебрасывать свои военные силы в направлении Украины, о чём сообщают жители различных регионов страны.

Как стало известно порталу RusVesna, заметили переброску вертолётов над центральной частью страны. Согласно имеющейся информации, в направлении Украины были отправлены разные боевые вертолёты, в частности, речь идёт об ударных Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, были замечены Ми-28Н «Ночной охотник», а также многоцелевые Ми-35 и Ми-8.

После этого боевые вертолёты ВС РФ были замечены в полях Белгородчины, а также в областях Белоруссии, которые граничат с Украиной. Помимо этого, сообщается об истребителях из Дальневосточного круга, которые были замечены на военных аэродромах в Белоруссии.

Недавно мы сообщали, что в связи с угрозой “вторжения” России на Украину США отправляют в Европу всё больше своих военных сил. В частности, в Румынию были отправлены F-16C Viper и мобильные системы ПВО ближнего действия Avenger.

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