США направляют больше военных сил в Восточную Европу, заявляя, что якобы «Россия может начать вторжение в Украину в любой день». С той же позиции западной пропаганды The Drive сообщает об отправке из Германии в Румынию американских истребителей F-16C Viper и мобильных систем ПВО ближнего действия Avenger. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

ВВС США объявили в минувшую пятницу, что истребители F-16C Viper (в неназванном количестве) переброшены в Румынию со своей базы в Германии. Армия США также сообщила, что ранее на этой неделе направила из Германии в Румынию мобильные системы ПВО ближнего действия Avenger.

«Все это является частью более широких усилий по укреплению военного присутствия НАТО на его восточном фланге, чтобы успокоить членов альянса, одним из которых является Румыния, и сдержать Россию. Американские официальные лица все больше опасаются возможности того, что Кремль начнет крупномасштабную военную операцию против Украины в ближайшие дни», – пишет военный обозреватель The Drive Джозеф Тревитик.

F-16C из 52-го истребительного авиаполка, базирующегося на авиабазе Шпангдалем в Германии, отправились на авиабазу Фетешти в Румынии. Командование ВВС США в Европе (USAFE) опубликовало несколько фотографий отбытия этих «Гадюк», продемонстрировавших один из истребителей вооруженным боевыми ракетами класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120.

Это развертывание якобы предназначено для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе Черного моря, где «Гадюки» присоединятся к уже находящимся в Румынии итальянским «Еврофайтерам», которые служат в этой роли с декабря, хотя и на другой базе. В то же время ВВС и НАТО ясно дали понять, что эти самолеты летают именно в ответ на «крайне тревожное» наращивание Россией своих сил вдоль ее границ с Украиной, а также в соседней Беларуси.

«Дополнительные самолеты и экипажи будут тесно сотрудничать с союзниками в Черноморском регионе, чтобы укрепить региональную безопасность во время нынешней напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России вблизи Украины», — говорится в официальном сообщении о развертывании.

Помимо этого, Армия США опубликовала в пятницу отдельное сообщение об отправке контингента 5-го батальона 4-го артиллерийского полка ПВО, оснащенного системами Avenger, со своей базы в Германии конвоем в Румынию. Отправка состоялась в начале текущей недели.

В The Drive отметили «неясность» в вопросе о том, входят ли эти подразделения в число тех 1000 военнослужащих, которые, как объявило правительство США в конце прошлой неделе, направлены в Румынию. Пентагон тогда заявил, что эти силы будут «в основном состоять из частей базирующегося в Германии 2-го кавалерийского полка», который в основном оснащен вариантами колесных бронированных машин Stryker 8×8. По отношению к этим силам 4-й артполк ПВО – это уже другая, совершенно отдельная часть.

Также неясно, сколько именно армейских «Мстителей» отправлено в Румынию. На опубликованных фото от 7 февраля видно как минимум пять автомобилей, готовящихся покинуть Германию.

Мобильная система ПВО Avenger на базе бронированного внедорожника Humvee состоит из башни с двумя пусковыми установками, каждая из которых содержит четыре зенитных ракеты Stinger малой дальности с тепловым наведением. Машины также оснащены одним пулеметом M3P калибра «.50».

5-й батальон 4-го артиллерийского полка ПВО является первым подразделением в армии США, которое приняло на вооружение образцы новой системы ПВО ближнего действия – M-SHORAD.

«Однако нет никаких указаний на то, чем именно вооружены машины, которые отправились в Румынию: это могут быть как «Стингеры», так и ракеты AGM-114L Longbow Hellfire в сочетании с 30-мм автоматической пушкой M230», – отмечает The Drive.

Ранее мы опубликовали перевод сообщения Stars & Stripes о том, что ВВС США перебросили из Англии в Польшу восемь истребителей F-15 Eagle, а в Великобританию из США прибыли четыре бомбардировщика B-52 Stratofortress.