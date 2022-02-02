Россия вывела войска на границы исключительно в оборонительных целях. Ее спецслужбы скорее всего получили информацию о подготовке вторжения войск Североатлантического альянса, что и стало причиной таких действий, пишет румынское издание Reseau International.

Военный эксперт Валентин Василеску, перевод публикации которого представил портал «ПолитРоссия», пояснил, что вся шумиха вокруг мифического «вторжения РФ» на Украину создана, чтобы отвлечь внимание от подготовки удара по Москве. Соединенные Штаты намерены для этой цели использовать своих союзников по НАТО и скорее всего вторгнутся в РФ именно через страны ЕС.

Автор отмечает, что Россия не готовится к нападению на кого бы то ни было. В противном случае она бы ускорила серийное производство новейших видов вооружений, так как как гаубицы «Коалиция-СВ», танки «Армата» и прочих. Но ничего этого нет. США и НАТО тем временем усиливают военное присутствие вдоль границ РФ, что красноречиво указывает на истинные причины антироссийской истерии.