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Владельцам карт «Мир» сообщили о новом бонусе. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Бонус могут использовать все держатели карт «Мир». Но имеются и некоторые ограничения. Так, для получения бонусов, карту требуется зарегистрировать в системе, и сделать это нужно через сайт «Приветмир». Также нужно совершить с карты покупку.

Затем держателю карты придёт код. С этим кодом нужно отправиться в магазин ювелирной сети Sokolov. Сообщив сотруднику полученный код, а также свой номер телефона, можно получить обещанные бонусы. Всего будет начислено 10 тысяч бонусов, которые можно применить в магазинах сети. Также отмечается, что, помимо бонусов, держатель карты получит подвеску из серебра.

Как сообщается, получить этот бонус можно будет уже с 23 января. Он будет доступен для всех желающих до конца марта.

Недавно мы сообщали, что пенсионеры получат 1200 рублей на карту “Мир” до 25 января. Выплата предназначена для пенсионеров из категории федеральных льготников.

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  • Анна
  • 20.01.2022
  • читать 1 минуту
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