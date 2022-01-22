Владельцам карт «Мир» сообщили о новом бонусе. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Бонус могут использовать все держатели карт «Мир». Но имеются и некоторые ограничения. Так, для получения бонусов, карту требуется зарегистрировать в системе, и сделать это нужно через сайт «Приветмир». Также нужно совершить с карты покупку.

Затем держателю карты придёт код. С этим кодом нужно отправиться в магазин ювелирной сети Sokolov. Сообщив сотруднику полученный код, а также свой номер телефона, можно получить обещанные бонусы. Всего будет начислено 10 тысяч бонусов, которые можно применить в магазинах сети. Также отмечается, что, помимо бонусов, держатель карты получит подвеску из серебра.

Как сообщается, получить этот бонус можно будет уже с 23 января. Он будет доступен для всех желающих до конца марта.

Недавно мы сообщали, что пенсионеры получат 1200 рублей на карту “Мир” до 25 января. Выплата предназначена для пенсионеров из категории федеральных льготников.